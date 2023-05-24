Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 23 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Отвечая на вопрос "должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока", заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, выделяют их для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, разрушенных с их помощью и поддержкой, на их деньги".

Дезинформация: "Низка стран пытается отдать Украине F-16 под предлогом помощи, чтобы получить новую технику. В выигрыше остается американский ВПК", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков.

Манипуляция: Российский военный эксперт К. Сивков сообщил: следующим туром эскалации может быть передача Украине ядерного оружия... Если это дело будет продолжаться, то это чревато серьезными проблемами внутри страны. Потому что народ начнет спрашивать себя: а почему так?".