Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 мая

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 мая

24 мая, 2023 среда
02:23
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 мая

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 23 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Отвечая на вопрос "должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока", заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, выделяют их для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, разрушенных с их помощью и поддержкой, на их деньги".

Дезинформация: "Низка стран пытается отдать Украине F-16 под предлогом помощи, чтобы получить новую технику. В выигрыше остается американский ВПК", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков.

Манипуляция: Российский военный эксперт К. Сивков сообщил: следующим туром эскалации может быть передача Украине ядерного оружия... Если это дело будет продолжаться, то это чревато серьезными проблемами внутри страны. Потому что народ начнет спрашивать себя: а почему так?".

Украина
Россия
Дмитрий Медведев
ядерное оружие
Война с Россией
фейк
США
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
росія мобілізація
23 мая, 2023 вторник
Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ, - политический эксперт Эйдман
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
22 мая, 2023 понедельник
"Я разбираюсь в боксе": Жан-Клод ван Дамм прокомментировал судейский скандал в бою Ломаченко - Хейни
Австрія
23 мая, 2023 вторник
Между Австрией и Венгрией назревает конфликт из-за осужденных за контрабанду мигрантов
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
24 мая
01:45
Губернатор Флориды Десантис заявит об участии в президентской гонке, - Fox News
01:13
"Барселона" сенсационно проиграла "Вальядолиду" в Ла Лиге
00:59
В Херсоне прогремели взрывы. Воздушную тревогу не объявляли
00:28
Власти Белгорода заявили о сбросе на город взрывчатки с беспилотника и повреждении легковушки
00:15
"Жирона" Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в Ла Лиге. Украинец заработал пенальти
2023, вторник
23 мая
23:46
РФ дала 14 лет строгого режима правозащитнику "Мемориала" за сообщения в Facebook и доклад о политических репрессиях
23:40
РФ ударила по укрытию в бывшей больнице Авдеевки: убиты по меньшей мере четыре мирных жителя
23:26
"Будем поддерживать Украину сколько нужно": глава МИД Нидерландов заявил китайскому коллеге о необходимости прекратить развязанную РФ войну
23:03
банк Julius Baer
Швейцарский банк Julius Baer сообщил о замораживании счетов граждан Беларуси и РФ
22:54
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Когда Украина получит пилотов F-16 и изменение тактики российского военного командования. Колонка Сергея Згурца
22:34
Лукашенко
"Вы еще долго будете мучиться со мной": Лукашенко рассказал о своей болезни и лечении
22:16
США скептически относятся к заявлениям об использовании американского оружия в Белгородской области, - госдеп
21:59
Валерий Залужный
Залужный обсудил с главнокомандующим сил НАТО в Европе предоставление Украине самолетов F-16 и боеприпасов
21:46
Защита, поддержка и восстановление наследия: министры культуры Украины, Польши и Литвы подписали общую декларацию
21:43
Российский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа
21:26
Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:18
Украина разрушает планы Путина: Боррель раскритиковал заявление Орбана о невозможности победить РФ
21:15
Обновлено
РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальных загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь
21:07
Обзор
Обучение пилотов на F-16 станут первым шагом к предоставлению истребителей Украине. Мировые СМИ об Украине 23 мая
20:56
Правительство утвердило процедуру закупок Минобороны Украины по стандартам НАТО
20:43
Эксклюзив
НБУ отметил, что санкции на венгерский OTP Bank не налагались, – президент Ассоциации украинских банков
20:17
Франция запретила короткие авиаперелеты: альтернатива – железная дорога
20:17
Список военной помощи от Германии
20:09
OPINION
Читать Луну
20:00
Обзор
Победные новости 454-го дня войны: Украина готова начать контрнаступление, а немецкие политики инициируют предоставление ВСУ дальнобойных ракет Taurus
19:30
Ряд стран готовы обучать украинских пилотов F-16, подготовка к этому уже началась, - Игнат
19:23
Порошенко в Брюсселе призвал начать предвступительные переговоры с Украиной до конца года
19:22
Эксклюзив
Московская церковь стала элементом гибридной войны России против Украины, - нардеп Княжицкий
19:11
ВСУ за день уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли 14 авиаударов, из которых 3 — по ЗРК врага, — Генштаб
18:45
Уже предоставлена пятая часть обещанного: Боррель о выполнении инициативы передачи 1 млн снарядов Украине
18:43
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты репетируют псевдовыборы, - депутат облсовета Хлань
18:21
24 тысячи граждан Украины считаются пропавшими без вести во время вооруженной агрессии России, - Лубинец
18:06
Генерал и полковник РФ, управлявшие подрывом Северокрымского канала, заочно получили 12 лет тюрьмы
18:06
OPINION
Вместо конституции в России – уголовный кодекс
18:02
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
18:00
Кабмин
Правительство выделяет дополнительные субвенции семи областям Украины: на что направят средства
17:45
"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться": Данилов о действиях легиона "Свобода России" в Белгородской области
17:44
Польша выделит €1 млрд пострадавшим от импорта из Украины фермерам
17:41
В Черкассах задержали корректировщика огня во время выполнения вражеского задания
17:37
Медведев потребовал от США компенсации за разрушенные россиянами Бахмут и Мариуполь
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV