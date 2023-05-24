Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 23 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Отвечая на вопрос "должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока", заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, выделяют их для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, разрушенных с их помощью и поддержкой, на их деньги".
Дезинформация: "Низка стран пытается отдать Украине F-16 под предлогом помощи, чтобы получить новую технику. В выигрыше остается американский ВПК", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков.
Манипуляция: Российский военный эксперт К. Сивков сообщил: следующим туром эскалации может быть передача Украине ядерного оружия... Если это дело будет продолжаться, то это чревато серьезными проблемами внутри страны. Потому что народ начнет спрашивать себя: а почему так?".
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