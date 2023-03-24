Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Россия не могла допустить того, чтобы Украина вступила в НАТО и под этим зонтиком начала против нее широкомасштабную операцию", – заявил заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.

Манипуляция: "Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны в Украине ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими", – заявила представитель МИД РФ М. Захарова, комментируя сообщение Тернопольской ОВА о Почаевской лавре.

Дезинформация: Связанные с РФ СМИ сообщили, что "коррупция на боеприпасах – самая безопасная доходная часть в кражах чиновников Минобороны Украины, потому что их проще всего списывать. … Поэтому в армии существует дефицит, а западные партнеры не понимают, куда испарились переданные вагонами советские боеприпасы Румынии, Болгарии, Молдовы, Польши".