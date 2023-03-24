Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 марта россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Россия не могла допустить того, чтобы Украина вступила в НАТО и под этим зонтиком начала против нее широкомасштабную операцию", – заявил заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.
Манипуляция: "Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны в Украине ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими", – заявила представитель МИД РФ М. Захарова, комментируя сообщение Тернопольской ОВА о Почаевской лавре.
Дезинформация: Связанные с РФ СМИ сообщили, что "коррупция на боеприпасах – самая безопасная доходная часть в кражах чиновников Минобороны Украины, потому что их проще всего списывать. … Поэтому в армии существует дефицит, а западные партнеры не понимают, куда испарились переданные вагонами советские боеприпасы Румынии, Болгарии, Молдовы, Польши".
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