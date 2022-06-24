Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 23 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при ПНБО Украины, 23 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "усилия Турции и ООН по решению проблемы с украинским зерном давно увенчались успехом, но этому препятствует позиция Киева, а попытки организовать международную коалицию… направлены на вмешательство в ситуацию в Черноморском регионе".
Дезинформация: Пропагандистские СМИ сообщили, что "украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта, особенно под Лисичанском и Северодонецком. [Речь идет о] военнослужащих ВСУ и представителей праворадикальных сил".
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что Беларусь и РФ создали общую следственно-оперативную группу для расследования геноцида в годы [Второй мировой] войны… эта работа "принципиально ориентирована на недопустимость возрождения националистической идеологии и отражение идей нацизма".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное