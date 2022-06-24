Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при ПНБО Украины, 23 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "усилия Турции и ООН по решению проблемы с украинским зерном давно увенчались успехом, но этому препятствует позиция Киева, а попытки организовать международную коалицию… направлены на вмешательство в ситуацию в Черноморском регионе".



Дезинформация: Пропагандистские СМИ сообщили, что "украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта, особенно под Лисичанском и Северодонецком. [Речь идет о] военнослужащих ВСУ и представителей праворадикальных сил".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что Беларусь и РФ создали общую следственно-оперативную группу для расследования геноцида в годы [Второй мировой] войны… эта работа "принципиально ориентирована на недопустимость возрождения националистической идеологии и отражение идей нацизма".

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