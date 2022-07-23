Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские пропагандистские медиа распространяют информацию об изъятии детей у украинских беженцев в Европе: "детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, - быстро их съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругает ребенка.



Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области заявил: "ВСУ ведут целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на территории Запорожской области путем обстрелов полей, при этом тратя дефицитные боеприпасы".

Фейк: Российские СМИ со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что "украинцам-доносчикам, которые "сдают" своих друзей, родственников или знакомых, выплачивают вознаграждение в размере $100, а задержанных отправят в так называемые фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной проверки СБУ".

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