Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 23 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские пропагандистские медиа распространяют информацию об изъятии детей у украинских беженцев в Европе: "детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, - быстро их съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругает ребенка.
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области заявил: "ВСУ ведут целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на территории Запорожской области путем обстрелов полей, при этом тратя дефицитные боеприпасы".
Фейк: Российские СМИ со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что "украинцам-доносчикам, которые "сдают" своих друзей, родственников или знакомых, выплачивают вознаграждение в размере $100, а задержанных отправят в так называемые фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной проверки СБУ".
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