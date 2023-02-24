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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 февраля

24 февраля, 2023 пятница
01:19
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "Используя Украину, Запад хочет расчленить Россию и лишить (ее – ред.) независимости, но все попытки обречены на провал".

Манипуляция: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что Запад целенаправленно готовил Украину к войне с Россией.

"Начинать "отсчет истории" с 24 февраля 2022 года, игнорируя все, что происходило до этого, - это намеренная попытка коллективного Запада ввести в заблуждение и скрыть истинные причины конфликта, которые являются ключевыми для понимания перспектив его мирного разрешения", - заявил Небензя.

Фейк: В минобороны РФ сообщили, что "киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями ВСУ, учитывая запрещенный в России полк "Азов".

Общество
Украина
Россия
ООН
Молдова
Преднестровье
фейк
пропаганда
руские фейки
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