Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "Используя Украину, Запад хочет расчленить Россию и лишить (ее – ред.) независимости, но все попытки обречены на провал".

Манипуляция: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что Запад целенаправленно готовил Украину к войне с Россией.

"Начинать "отсчет истории" с 24 февраля 2022 года, игнорируя все, что происходило до этого, - это намеренная попытка коллективного Запада ввести в заблуждение и скрыть истинные причины конфликта, которые являются ключевыми для понимания перспектив его мирного разрешения", - заявил Небензя.

Фейк: В минобороны РФ сообщили, что "киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями ВСУ, учитывая запрещенный в России полк "Азов".