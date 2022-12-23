Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 декабря россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил, что российские дипломаты "старались донести, что все американские системы, и прежде всего Patriot, будут легитимными целями для военных ударов. А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция у США? Вашингтона? Разве это не свидетельство прямого привлечения администрации к конфликту?".
Дезинформация: В посольстве РФ в Исландии заявили: "Тезис, что Украина не сделала "ничего плохого России", демонстрирует явное нежелание Рейкьявика признавать преступления киевского режима. В течение восьми лет при молчаливом попустительстве кураторов вооруженные формирования Украины уничтожали мирных жителей".
Манипуляция: Вражеские СМИ противотрировали выступление президента Украины В. Зеленского в Конгрессе США подписью "лидер группировки УГИЛ (**** пока еще не признан террористическим)". Такая подача информации является откровенной манипуляцией.
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