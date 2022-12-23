Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 декабря россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил, что российские дипломаты "старались донести, что все американские системы, и прежде всего Patriot, будут легитимными целями для военных ударов. А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция у США? Вашингтона? Разве это не свидетельство прямого привлечения администрации к конфликту?".

Дезинформация: В посольстве РФ в Исландии заявили: "Тезис, что Украина не сделала "ничего плохого России", демонстрирует явное нежелание Рейкьявика признавать преступления киевского режима. В течение восьми лет при молчаливом попустительстве кураторов вооруженные формирования Украины уничтожали мирных жителей".

Манипуляция: Вражеские СМИ противотрировали выступление президента Украины В. Зеленского в Конгрессе США подписью "лидер группировки УГИЛ (**** пока еще не признан террористическим)". Такая подача информации является откровенной манипуляцией.

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