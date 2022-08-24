Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 23 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Представитель МИД Н. Захарова заявила: "Москва глубоко сожалеет, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за "грязных игр" секретариата ООН… Россия надеется, что в Париже понимают опасность обстрела АЭС и "сдержат" В.Зеленского".
Манипуляция: СМИ РФ сообщили: "Словакия пытается избавиться от МиГ-29, доставшихся от стран соцлагеря и получить гарантии обеспечения противовоздушной обороны истребителями других стран НАТО. Это очень выгодное соглашение, но из 12 МиГ-29 в воздух могут подняться только 4… [именно поэтому] соглашение по МиГ в очередной раз потерпело поражение".
Дезинформация: В российском МИД сообщили: "Мероприятие планирует медийный вброс о том, что Россия готовит диверсию в отношении одного из судов, перевозящих зерно… [поэтому] РФ предостерегает Запад от опасных информационных провокаций, [поскольку] вся ответственность ляжет на организаторов".
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