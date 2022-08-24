Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Представитель МИД Н. Захарова заявила: "Москва глубоко сожалеет, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за "грязных игр" секретариата ООН… Россия надеется, что в Париже понимают опасность обстрела АЭС и "сдержат" В.Зеленского".



Манипуляция: СМИ РФ сообщили: "Словакия пытается избавиться от МиГ-29, доставшихся от стран соцлагеря и получить гарантии обеспечения противовоздушной обороны истребителями других стран НАТО. Это очень выгодное соглашение, но из 12 МиГ-29 в воздух могут подняться только 4… [именно поэтому] соглашение по МиГ в очередной раз потерпело поражение".

Дезинформация: В российском МИД сообщили: "Мероприятие планирует медийный вброс о том, что Россия готовит диверсию в отношении одного из судов, перевозящих зерно… [поэтому] РФ предостерегает Запад от опасных информационных провокаций, [поскольку] вся ответственность ляжет на организаторов".

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