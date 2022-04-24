Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 23 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 23 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Губернатор Курской области Р.Старовойт заявил, что "в Глушковском районе из минометов был обстрелян пункт пропуска". В то же время он сообщил, что "обстрел производился со стороны Украины".
Манипуляция: По данным минобороны РФ, "в районе одесского порта "Южный" СБУ планирует провокации с применением химвеществ для обвинения РФ в якобы совершении ударов по объектам гражданской инфраструктуры". В то же время, минобороны РФ заявило, что "сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске".
Фейк: Несмотря на все попытки Украины эвакуировать граждан из Мариуполя, представители ОРДО заявили, что "украинские боевики сорвали эвакуацию, открыв минометный огонь по месту сбора населения".
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