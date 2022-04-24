Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 23 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Губернатор Курской области Р.Старовойт заявил, что "в Глушковском районе из минометов был обстрелян пункт пропуска". В то же время он сообщил, что "обстрел производился со стороны Украины".



Манипуляция: По данным минобороны РФ, "в районе одесского порта "Южный" СБУ планирует провокации с применением химвеществ для обвинения РФ в якобы совершении ударов по объектам гражданской инфраструктуры". В то же время, минобороны РФ заявило, что "сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске".



Фейк: Несмотря на все попытки Украины эвакуировать граждан из Мариуполя, представители ОРДО заявили, что "украинские боевики сорвали эвакуацию, открыв минометный огонь по месту сбора населения".





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