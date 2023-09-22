Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "ВСУ фокусируют усилия на Черноморском флоте: вывоз зерна для Киева важнее продвижения на фронте", - пишет телеграм-канал "Readovka", комментируя попадание ракет в штаб Черноморского флота ВМС России.

Дезинформация: Российский аналитик В. Шуригин в своем TG-канале написал: "Демонстративный конфликт между президентом Польши Дудой и Зеленским не является случайным стечением обстоятельств, а давно продуманной стратегией Польши по аннексии западных областей Украины".

Манипуляция: "В ВСУ проблема с ремонтом советской техники, особенно авиации. Если на танки, БМП, артиллерию еще достаточно у партнеров запчастей, то на авиапарк почти нет. Вся авиация выйдет из строя в течение года-полтора (возможно быстрее), при таком активном использование, как сейчас. Вот почему так важно сейчас получить F-16 и вертолеты, которые также обещают в будущем", - пишет пророссийский телеграмм-канал "Легитимный".