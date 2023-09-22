Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "ВСУ фокусируют усилия на Черноморском флоте: вывоз зерна для Киева важнее продвижения на фронте", - пишет телеграм-канал "Readovka", комментируя попадание ракет в штаб Черноморского флота ВМС России.
Дезинформация: Российский аналитик В. Шуригин в своем TG-канале написал: "Демонстративный конфликт между президентом Польши Дудой и Зеленским не является случайным стечением обстоятельств, а давно продуманной стратегией Польши по аннексии западных областей Украины".
Манипуляция: "В ВСУ проблема с ремонтом советской техники, особенно авиации. Если на танки, БМП, артиллерию еще достаточно у партнеров запчастей, то на авиапарк почти нет. Вся авиация выйдет из строя в течение года-полтора (возможно быстрее), при таком активном использование, как сейчас. Вот почему так важно сейчас получить F-16 и вертолеты, которые также обещают в будущем", - пишет пророссийский телеграмм-канал "Легитимный".
- Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечное отношение командования к своим солдатам.
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