Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 22 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Постпред РФ при ОБСЕ Л. Лукашевич заявил: "надо предотвратить превращение Европы в арену масштабного военного противостояния, [однако] Россия готова к любым сценариям и предостерегает Запад от вмешательства в Украину, мобилизация вызвана не "слабостью", а необходимостью дать пропорциональный ответ на растущие угрозы с Запада".

Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что "Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство… и у России есть масса свидетельств преступных действий военных Украины… [При этом] международные структуры не побуждали власти Украины выполнять обязательства по правам человека".

Манипуляция: Экспрезидент РФ Д. Медведев заявил, что "для защиты РФ может быть использовано любое оружие, включая стратегическое ядерное… гражданам стран НАТО нужно понять, что Россию… не нужно пугать разговорами об "ударе НАТО по Крыму", гиперзвук способен достичь целей гораздо быстрее".

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