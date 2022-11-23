Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 ноября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, вице-спикер госдумы РФ Г. Кузнецова заявила, что "с православием работают по "заветам Ильича": "…необходимо поскорее покончить с попами и религией…, попов следует арестовывать беспощадно и повсеместно".

Фейк: Спикер минобороны РФ И. Конашенков сообщил, что "украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС", однако такая информация не соответствует действительности.

Манипуляция: Российские пропагандистские СМИ сообщили: "после прихода ВСУ из Херсона хотят уехать даже "ждуны", [поскольку в городе] страшная атмосфера гуманитарной катастрофы… обычные люди, которые не решились покинуть родной дом, не только подвергаются репрессиям со стороны ВСУ, но и в любой момент могут умереть от голода и холода".