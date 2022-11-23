Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 ноября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, вице-спикер госдумы РФ Г. Кузнецова заявила, что "с православием работают по "заветам Ильича": "…необходимо поскорее покончить с попами и религией…, попов следует арестовывать беспощадно и повсеместно".
Фейк: Спикер минобороны РФ И. Конашенков сообщил, что "украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС", однако такая информация не соответствует действительности.
Манипуляция: Российские пропагандистские СМИ сообщили: "после прихода ВСУ из Херсона хотят уехать даже "ждуны", [поскольку в городе] страшная атмосфера гуманитарной катастрофы… обычные люди, которые не решились покинуть родной дом, не только подвергаются репрессиям со стороны ВСУ, но и в любой момент могут умереть от голода и холода".Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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