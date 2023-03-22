Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Парламентское расследование полностью подтвердило, что в Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты США и НАТО", – заявила вицеспикер госдумы РФ И. Яровая.

Манипуляция: Цитируя заместителя главы МИД РФ С. Рябкова, российские СМИ сообщили: "США рассматривают все более смертоносные системы для снабжения Киева. … Американские конгрессмены не осознают, какую опасность несет поставка кассетных боеприпасов Киеву".

Дезинформация: "Снабжение Лондоном бронебойных снарядов с обедненным ураном Украине станет дальнейшим шагом к эскалации. … Снабжение таких снарядов Киеву сократят возможности Украины производить качественную продовольствие", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на главу МИД РФ С. Лаврова.