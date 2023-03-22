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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 марта

22 мартa, 2023 среда
22:43
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 22 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Парламентское расследование полностью подтвердило, что в Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты США и НАТО", – заявила вицеспикер госдумы РФ И. Яровая.

Манипуляция: Цитируя заместителя главы МИД РФ С. Рябкова, российские СМИ сообщили: "США рассматривают все более смертоносные системы для снабжения Киева. … Американские конгрессмены не осознают, какую опасность несет поставка кассетных боеприпасов Киеву".

Дезинформация: "Снабжение Лондоном бронебойных снарядов с обедненным ураном Украине станет дальнейшим шагом к эскалации. … Снабжение таких снарядов Киеву сократят возможности Украины производить качественную продовольствие", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на главу МИД РФ С. Лаврова.

Украина
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