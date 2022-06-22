Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 22 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посол РФ в США А.Антонов заявил: "в 1945 году нацизм не был побежден. И сейчас РФ приходится этим заниматься в Украине… мы вынуждены выкорчевывать корни фашизма, проросшие на нашей земле, на советской земле, на земле Украины… И мы должны бороться. Такая выпала нам судьба".
Дезинформация: Глава СВР РФ С.Нарышкин заявил, что в Конференции польских епископов обсуждается вопрос о поглощении Львовской католической архиепископии. По словам Нарышкина, "планируется снять запрет на деятельность за пределами Польши, а львовскому архиепископу - предоставить место в Конференции".
Манипуляция: Российские СМИ сообщают, что "власть ФРГ делает все больше действий, угрожающих взорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после [немецко-советской войны]… все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев".
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