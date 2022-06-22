Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 22 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Посол РФ в США А.Антонов заявил: "в 1945 году нацизм не был побежден. И сейчас РФ приходится этим заниматься в Украине… мы вынуждены выкорчевывать корни фашизма, проросшие на нашей земле, на советской земле, на земле Украины… И мы должны бороться. Такая выпала нам судьба".



Дезинформация: Глава СВР РФ С.Нарышкин заявил, что в Конференции польских епископов обсуждается вопрос о поглощении Львовской католической архиепископии. По словам Нарышкина, "планируется снять запрет на деятельность за пределами Польши, а львовскому архиепископу - предоставить место в Конференции".

Манипуляция: Российские СМИ сообщают, что "власть ФРГ делает все больше действий, угрожающих взорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после [немецко-советской войны]… все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев".

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