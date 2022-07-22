Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 22 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров сообщил, что "стараниями российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну, а Вашингтон и Брюссель прекратили преграды достижению договоренностей".

В то же время он заявил: "подписание меморандума Россия-ООН подчеркивает искусственность попыток Запада сбросить на РФ вину за проблемы с поставкой зерна".



Фейк: В минобороны РФ заявили: "в Константиновке украинские националисты заменяли хранилища радиоактивных и химических отходов предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города для обвинения ВС РФ в создании угрозы радиоактивному заражению территорий Украины".

Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Донецка А. Кулемзин заявил, что "при обстреле города боевики ВСУ используют против мирного населения вооружения от НАТО в полном объеме".

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