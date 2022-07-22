Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 22 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров сообщил, что "стараниями российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну, а Вашингтон и Брюссель прекратили преграды достижению договоренностей".
В то же время он заявил: "подписание меморандума Россия-ООН подчеркивает искусственность попыток Запада сбросить на РФ вину за проблемы с поставкой зерна".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "в Константиновке украинские националисты заменяли хранилища радиоактивных и химических отходов предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города для обвинения ВС РФ в создании угрозы радиоактивному заражению территорий Украины".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Донецка А. Кулемзин заявил, что "при обстреле города боевики ВСУ используют против мирного населения вооружения от НАТО в полном объеме".
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