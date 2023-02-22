Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 22 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 февраля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то этого до сих пор не понял, и его киевских подопечных. … Этого мы (Россия – ред.) не видим".
Манипуляция: Комментируя остановку действия договора о стратегических наступательных вооружениях, заместитель главы МИД РФ С. Рябков сообщил:
"В нынешней ситуации США, которые кардинально изменили отношение к теме международной безопасности, и дальше пытаются усилить давление на Россию в самых разных сферах. Поэтому ведение дел так, как принято в последние годы, больше невозможно".
Дезинформация: Глава МИД Беларуси С. Алейник заявил: "Конфликт в Украине стал прокси-войной Запада и России. … Основные усилия МИД направлены на защиту национального суверенитета Беларуси от посягательств Запада. 2023 год будет не менее напряженным, но РБ готова противостоять дальнейшим".
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