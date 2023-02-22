Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то этого до сих пор не понял, и его киевских подопечных. … Этого мы (Россия – ред.) не видим".

Манипуляция: Комментируя остановку действия договора о стратегических наступательных вооружениях, заместитель главы МИД РФ С. Рябков сообщил:

"В нынешней ситуации США, которые кардинально изменили отношение к теме международной безопасности, и дальше пытаются усилить давление на Россию в самых разных сферах. Поэтому ведение дел так, как принято в последние годы, больше невозможно".

Дезинформация: Глава МИД Беларуси С. Алейник заявил: "Конфликт в Украине стал прокси-войной Запада и России. … Основные усилия МИД направлены на защиту национального суверенитета Беларуси от посягательств Запада. 2023 год будет не менее напряженным, но РБ готова противостоять дальнейшим".