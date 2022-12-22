Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 декабря россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Вице-спикер Совета Федерации РФ К. Косачев заявил, что РФ имеет полное право рассматривать поставки Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, как шаг к прямому вовлечению США в этот конфликт: "В любом случае, что бы ни утверждал президент США, мы имеем право рассматривать эти поставки как весомый шаг к прямому вовлечению Америки в конфликт».

Дезинформация: Колумнист издания The Telegraph Х.Бреттон-Гордон заявил: "Визит Зеленского в США свидетельствует о том, что некоторые страны Запада начинают уставать от конфликта в Украине, в связи с чем в Киеве считают важным активизировать усилия по получению военной помощи из-за рубежа".

Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Поездка В.Зеленского в США подтверждает, что примирительные высказывания администрации США по поводу отсутствия намерения вступать в конфронтацию с Россией – это пустой звук".

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