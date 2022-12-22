Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 22 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 декабря россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Вице-спикер Совета Федерации РФ К. Косачев заявил, что РФ имеет полное право рассматривать поставки Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, как шаг к прямому вовлечению США в этот конфликт: "В любом случае, что бы ни утверждал президент США, мы имеем право рассматривать эти поставки как весомый шаг к прямому вовлечению Америки в конфликт».
Дезинформация: Колумнист издания The Telegraph Х.Бреттон-Гордон заявил: "Визит Зеленского в США свидетельствует о том, что некоторые страны Запада начинают уставать от конфликта в Украине, в связи с чем в Киеве считают важным активизировать усилия по получению военной помощи из-за рубежа".
Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Поездка В.Зеленского в США подтверждает, что примирительные высказывания администрации США по поводу отсутствия намерения вступать в конфронтацию с Россией – это пустой звук".
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