Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет: "из Купянска вывезли весь штаб ВСУ. Начали передислокацию к тылу еще две недели назад, сейчас уехал последний "штабист".

Манипуляция: Комментируя военную помощь Украине, посольство РФ во Франции заявило: "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастны к пособничеству террористической деятельности киевского режима".

Дезинформация: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Солдаты ВСУ разочарованы командованием и решениями Ставки из-за непродуманного контрнаступления на южном фронте и под Бахмутом, где сильно растут потери".