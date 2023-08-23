Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет: "из Купянска вывезли весь штаб ВСУ. Начали передислокацию к тылу еще две недели назад, сейчас уехал последний "штабист".
Манипуляция: Комментируя военную помощь Украине, посольство РФ во Франции заявило: "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастны к пособничеству террористической деятельности киевского режима".
Дезинформация: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Солдаты ВСУ разочарованы командованием и решениями Ставки из-за непродуманного контрнаступления на южном фронте и под Бахмутом, где сильно растут потери".
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