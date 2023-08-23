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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 августа

23 августа, 2023 среда
00:20
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет: "из Купянска вывезли весь штаб ВСУ. Начали передислокацию к тылу еще две недели назад, сейчас уехал последний "штабист".

Манипуляция: Комментируя военную помощь Украине, посольство РФ во Франции заявило: "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастны к пособничеству террористической деятельности киевского режима".

Дезинформация: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Солдаты ВСУ разочарованы командованием и решениями Ставки из-за непродуманного контрнаступления на южном фронте и под Бахмутом, где сильно растут потери".

  • Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
Мир
Украина
Россия
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ЦПД - Центр противодействия дезинформации
Купянск
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