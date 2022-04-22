Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Прессслужба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора с главой Европарламента Ш.Мишелем "Путин рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, а также о ежедневном открытии гуманитарных коридоров".



Дезинформация: Несмотря на дальнейшее ведение обороны в Мариуполе, минобороны России заявило, что "ситуация в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам, не скрываясь от обстрелов украинских нацистов".



Манипуляция: Согласно сообщению минобороны РФ, "российская армия во время второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Юге Украин, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым".







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