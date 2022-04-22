Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Прессслужба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора с главой Европарламента Ш.Мишелем "Путин рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, а также о ежедневном открытии гуманитарных коридоров".
Дезинформация: Несмотря на дальнейшее ведение обороны в Мариуполе, минобороны России заявило, что "ситуация в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам, не скрываясь от обстрелов украинских нацистов".
Манипуляция: Согласно сообщению минобороны РФ, "российская армия во время второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Юге Украин, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым".
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