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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 сентября

22 сентября, 2023 пятница
02:17
Общество Владимир Сальдо

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Администрация Байдена открыто требует от Зеленского начать мирные переговоры с кремлем и заморозить войну в Украине с ноября", - пишет телеграмм-канал "Резидент" со ссылкой на анонимные источники в украинской делегации в США.

Фейк: Коллаборант и гауляйтер Херсонщины В. Сальдо пишет: "Киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они намерены снимать постановочные пропагандистские материалы увольнение Херсона".

Дезинформация: "Конфликт Офиса Президента с Залужным продолжается уже больше года. На Банковой недовольны самостоятельностью Главкома и тем фактом, что его нельзя уволить, при этом он является главным политическим конкурентом для Зеленского", - пишет пророссийский телеграмм-канал "Резидент".

  • Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечное отношение командования к своим солдатам.
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