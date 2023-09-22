Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Администрация Байдена открыто требует от Зеленского начать мирные переговоры с кремлем и заморозить войну в Украине с ноября", - пишет телеграмм-канал "Резидент" со ссылкой на анонимные источники в украинской делегации в США.

Фейк: Коллаборант и гауляйтер Херсонщины В. Сальдо пишет: "Киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они намерены снимать постановочные пропагандистские материалы увольнение Херсона".

Дезинформация: "Конфликт Офиса Президента с Залужным продолжается уже больше года. На Банковой недовольны самостоятельностью Главкома и тем фактом, что его нельзя уволить, при этом он является главным политическим конкурентом для Зеленского", - пишет пророссийский телеграмм-канал "Резидент".