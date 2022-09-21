Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира в Украине. Это стало понятно, когда Москва и Киев подошли к достижению договоренностей, что испугало американцев и британцев, и они запретили Украине вести диалог с РФ. С тех пор Украина уклоняется от переговоров".

Дезинформация: Госдума РФ обратилась к ГА ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и национальным парламентам об угрозе мира в Европе, исходящей от Украины: "Киевский режим, подталкивающий США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния" .

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "россияне во время спецоперации бьются отважно бок о бок, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой".

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