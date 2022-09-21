Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира в Украине. Это стало понятно, когда Москва и Киев подошли к достижению договоренностей, что испугало американцев и британцев, и они запретили Украине вести диалог с РФ. С тех пор Украина уклоняется от переговоров".
Дезинформация: Госдума РФ обратилась к ГА ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и национальным парламентам об угрозе мира в Европе, исходящей от Украины: "Киевский режим, подталкивающий США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния" .
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "россияне во время спецоперации бьются отважно бок о бок, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой".
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