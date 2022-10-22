Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Во время демонстрации белорусских дронов президенту Беларуси А. Лукашенко он заявил: "нежелательно, конечно, чтобы наши образцы [техники] воевали в Украине: все-таки свои люди".
Манипуляция: Луганский коллаборант Р. Мирошник заявил, что "любая международная миссия, инициированная Киевом на Каховскую ГЭС, будет заведомо необъективной и политизированной, а Киев и НАТО обязательно подготовят провокацию, если на Каховскую ГЭС будет направлена международная миссия".
Дезинформация: Несмотря на сообщение главы энергетического агентства, что "Россия навсегда потеряла основной для себя европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи", российские СМИ заявляют, что РФ реализует несколько проектов по переориентации экспорта энергоресурсов на Восток, которые заменят в России.
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