Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Во время демонстрации белорусских дронов президенту Беларуси А. Лукашенко он заявил: "нежелательно, конечно, чтобы наши образцы [техники] воевали в Украине: все-таки свои люди".

Манипуляция: Луганский коллаборант Р. Мирошник заявил, что "любая международная миссия, инициированная Киевом на Каховскую ГЭС, будет заведомо необъективной и политизированной, а Киев и НАТО обязательно подготовят провокацию, если на Каховскую ГЭС будет направлена международная миссия".

Дезинформация: Несмотря на сообщение главы энергетического агентства, что "Россия навсегда потеряла основной для себя европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи", российские СМИ заявляют, что РФ реализует несколько проектов по переориентации экспорта энергоресурсов на Восток, которые заменят в России.

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