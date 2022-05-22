Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Коллаборант "руководитель" временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя К.Иващенко сообщил: "Мирная жизнь наступает в Мариуполе после ее полного освобождения от украинских силовиков".
Фейк: СМИ РФ со ссылкой на турецкое издание Aydinlik заявили, что "киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и использует их как живой щит, чтобы создать препятствие для наступления российских войск на город".
Дезинформация: В СМИ РФ распространяется сообщение о том, что информация о преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Малин является фейковой, поскольку "российские подразделения продолжают уничтожать исключительно военную инфраструктуру Украины".
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