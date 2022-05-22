Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Коллаборант "руководитель" временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя К.Иващенко сообщил: "Мирная жизнь наступает в Мариуполе после ее полного освобождения от украинских силовиков".



Фейк: СМИ РФ со ссылкой на турецкое издание Aydinlik заявили, что "киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и использует их как живой щит, чтобы создать препятствие для наступления российских войск на город".

Дезинформация: В СМИ РФ распространяется сообщение о том, что информация о преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Малин является фейковой, поскольку "российские подразделения продолжают уничтожать исключительно военную инфраструктуру Украины".

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