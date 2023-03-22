Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 21 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова сообщили: "США и Европа полны желанием не разрешить выйти на мирные переговоры по Украине, они просто не позволяют Киеву даже думать об этом".

Фейк: Находясь на фронте, в Запорожской области, бывший глава Роскосмоса Д. Рогозин заявил: "Здесь орудуют регулярные подразделения польской армии. Мы видим их по форме одежды, они одеты одинаково". Однако эта информация не соответствует действительности.

Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев заявил, что "США и их приспешники сеют ненависть к России и ее народу, навязывают миру ненависть к россиянам. … Для дискредитации России США используют неприкрытую ложь и всеобщие обвинения, а также постановочные инциденты в Бучи, Мариуполе, Краматорске".