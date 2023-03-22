Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 21 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 21 марта россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова сообщили: "США и Европа полны желанием не разрешить выйти на мирные переговоры по Украине, они просто не позволяют Киеву даже думать об этом".
Фейк: Находясь на фронте, в Запорожской области, бывший глава Роскосмоса Д. Рогозин заявил: "Здесь орудуют регулярные подразделения польской армии. Мы видим их по форме одежды, они одеты одинаково". Однако эта информация не соответствует действительности.
Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев заявил, что "США и их приспешники сеют ненависть к России и ее народу, навязывают миру ненависть к россиянам. … Для дискредитации России США используют неприкрытую ложь и всеобщие обвинения, а также постановочные инциденты в Бучи, Мариуполе, Краматорске".
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