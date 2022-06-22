Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские пропагандисты сообщили, что "Словения отправила Украине 35 единиц безнадежно устаревших БМП М-80 и тем самым "ворвалась" в число стран Европы, которые "желают" помочь Украине отправкой тяжелого вооружения".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "за сутки в Россию поступило более 2,7 млн обращений гражданских лиц с просьбами об эвакуации из Украины и Донбасса на территорию РФ".
Дезинформация: Белорусский политолог Ю.Воскресенский заявил, что "президент Украины В.Зеленский имеет последний шанс обратиться к президенту Беларуси А.Лукашенко за помощью… чтобы он стал посредником. И это может еще как-нибудь исправить ситуацию".
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