Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские пропагандисты сообщили, что "Словения отправила Украине 35 единиц безнадежно устаревших БМП М-80 и тем самым "ворвалась" в число стран Европы, которые "желают" помочь Украине отправкой тяжелого вооружения".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "за сутки в Россию поступило более 2,7 млн обращений гражданских лиц с просьбами об эвакуации из Украины и Донбасса на территорию РФ".

Дезинформация: Белорусский политолог Ю.Воскресенский заявил, что "президент Украины В.Зеленский имеет последний шанс обратиться к президенту Беларуси А.Лукашенко за помощью… чтобы он стал посредником. И это может еще как-нибудь исправить ситуацию".

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