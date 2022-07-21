Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Спикер российской госдумы В.Володин заявил, что "Байден требует продолжения военных действий в Украине для удержания власти, при этом сама Украина находится на грани самораспада".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "военнослужащие 100-й бригады ТрО г.Луцк в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. По приказу командования ВСУ бригада разоружена, бунтари арестованы, принято решение о полном переформировании этого соединения".
Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат, а охраняют установки связанные с Пентагоном частные военные компании. Наведение на цель происходит через военные спутники США, при этом натовцы не доверяют украинцам – в распоряжение последних попадают только время пуска и координаты целей.
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