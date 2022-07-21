Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 21 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Спикер российской госдумы В.Володин заявил, что "Байден требует продолжения военных действий в Украине для удержания власти, при этом сама Украина находится на грани самораспада".



Фейк: В минобороны РФ заявили: "военнослужащие 100-й бригады ТрО г.Луцк в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. По приказу командования ВСУ бригада разоружена, бунтари арестованы, принято решение о полном переформировании этого соединения".

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат, а охраняют установки связанные с Пентагоном частные военные компании. Наведение на цель происходит через военные спутники США, при этом натовцы не доверяют украинцам – в распоряжение последних попадают только время пуска и координаты целей.

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