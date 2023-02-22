Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 21 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 февраля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Президент РФ В. Путин заявил, что "Россия не воюет с народом Украины. Народ Украины стал заложником киевского режима".
Дезинформация: Херсонский коллаборант В. Сальдо заявил, что "украинские военные проводят принудительную эвакуацию (гражданского населения из Херсона – ред.). Проводят ее прежде всего против врачей, пытаются выгнать на Запад Украины. … Пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать".
Дезинформация: В российском МИД сообщили: "Политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ, противоречащий принципам договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). … Попытки США "прощупать" ряд российских объектов, подпадающих под ДСНО, из-за содействия атакам на них Киева – вопиющие и рискованные".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.31Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное