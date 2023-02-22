Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 февраля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Президент РФ В. Путин заявил, что "Россия не воюет с народом Украины. Народ Украины стал заложником киевского режима".

Дезинформация: Херсонский коллаборант В. Сальдо заявил, что "украинские военные проводят принудительную эвакуацию (гражданского населения из Херсона – ред.). Проводят ее прежде всего против врачей, пытаются выгнать на Запад Украины. … Пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать".

Дезинформация: В российском МИД сообщили: "Политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ, противоречащий принципам договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). … Попытки США "прощупать" ряд российских объектов, подпадающих под ДСНО, из-за содействия атакам на них Киева – вопиющие и рискованные".