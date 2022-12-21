Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 декабря россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Мы не будем повторять ошибки прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики", – заявил В. Путин.

Дезинформация: Боевик группы "Ахмат" А. Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ по артемовскому направлению подают сигналы о желании отступить, но руководство не позволяет им это сделать: "Враг всеми средствами связи подает сигнал о желании отступить, но руководство НАТО им такого разрешения не дает".

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "дезинтеграция РФ – цель ее стратегических противников".

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разъединения нашей страны… Слишком велика, как им кажется, страна, которая представляет угрозу, поэтому ее нужно немного поколебать, раздробить", - сказал Путин.

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