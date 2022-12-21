Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 21 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 декабря россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Мы не будем повторять ошибки прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики", – заявил В. Путин.
Дезинформация: Боевик группы "Ахмат" А. Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ по артемовскому направлению подают сигналы о желании отступить, но руководство не позволяет им это сделать: "Враг всеми средствами связи подает сигнал о желании отступить, но руководство НАТО им такого разрешения не дает".
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "дезинтеграция РФ – цель ее стратегических противников".
"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разъединения нашей страны… Слишком велика, как им кажется, страна, которая представляет угрозу, поэтому ее нужно немного поколебать, раздробить", - сказал Путин.
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