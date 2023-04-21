Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 21 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "НАТО не прекращает накачивать киевский режим оружием, настаивает на продолжении боевых действий... Англосаксы открыто говорят о предстоящем украинском контрнаступлении, называя срок его начала... Любые попытки Киева и его западных хозяев обжаловать статус Крыма обречены на провал. Крым был, есть и будет неотделимой частью РФ", – заявили в МИД РФ.

Дезинформация: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, посягающим на ее безопасность".

В то же время, он отметил, что "НАТО продолжает линию на втягивание в Альянс Украины, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации".

Манипуляция: "Министр обороны Германии, не особо задумываясь, хлопнул что-то о военных действиях на нашей территории… Тот немец, желающий нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на заместителя главы Совбеза РФ. Д. Медведева.