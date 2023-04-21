Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 21 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 21 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "НАТО не прекращает накачивать киевский режим оружием, настаивает на продолжении боевых действий... Англосаксы открыто говорят о предстоящем украинском контрнаступлении, называя срок его начала... Любые попытки Киева и его западных хозяев обжаловать статус Крыма обречены на провал. Крым был, есть и будет неотделимой частью РФ", – заявили в МИД РФ.
Дезинформация: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, посягающим на ее безопасность".
В то же время, он отметил, что "НАТО продолжает линию на втягивание в Альянс Украины, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации".
Манипуляция: "Министр обороны Германии, не особо задумываясь, хлопнул что-то о военных действиях на нашей территории… Тот немец, желающий нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на заместителя главы Совбеза РФ. Д. Медведева.
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