Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 21 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Минобороны РФ сообщило, что "в Воскресенске украинские военные провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных российскими военными. Одетые боевики на автомобилях со знаком "Z" на камеру грабили частные дома.
Манипуляция: "Назначенный "врагом" глава временной администрации освобожденной территории Харьковской области" В.Ганчев заявил, что "не исключается проведение референдума по статусу Харьковской области, но жители не проявляли соответствующей инициативы".
Манипуляция: Пропагандисты РФ вырвали из контекста и предоставили негативную коннотацию словам мэра Варшавы Р.Тшасковского, который якобы "пожаловался на проблемы из-за наплыва беженцев из Украины, что создает огромное давление на город".
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