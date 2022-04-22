Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Минобороны РФ сообщило, что "в Воскресенске украинские военные провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных российскими военными. Одетые боевики на автомобилях со знаком "Z" на камеру грабили частные дома.



Манипуляция: "Назначенный "врагом" глава временной администрации освобожденной территории Харьковской области" В.Ганчев заявил, что "не исключается проведение референдума по статусу Харьковской области, но жители не проявляли соответствующей инициативы".



Манипуляция: Пропагандисты РФ вырвали из контекста и предоставили негативную коннотацию словам мэра Варшавы Р.Тшасковского, который якобы "пожаловался на проблемы из-за наплыва беженцев из Украины, что создает огромное давление на город".





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