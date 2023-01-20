Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "[Конфликт] развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность НАТО. Мы слышим заявления, свидетельствующие о доминировании политической воли на продолжение роста этой вовлечённости. Мы видим случившееся".

Дезинформация: Депутат госдумы РФ Д. Белик отметил, что "возвращениея" Крыма – это идеологический козырь, который США периодически достает, чтобы понять для себя, насколько далеко можно зайти и где РФ видит границу, после которой даст жесткую реакцию".

Манипуляция: С. Суровикин обратился к министру обороны Великобритании Б.Уоллесу с просьбой передать несколько танков "Челленджер" сразу РФ: "Два танка по меньшей мере все равно будут у нас, но какой смысл везти их сначала в Польшу, а потом в Украину? Итог один, а логистика – разная".

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