Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 20 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 января россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "[Конфликт] развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность НАТО. Мы слышим заявления, свидетельствующие о доминировании политической воли на продолжение роста этой вовлечённости. Мы видим случившееся".
Дезинформация: Депутат госдумы РФ Д. Белик отметил, что "возвращениея" Крыма – это идеологический козырь, который США периодически достает, чтобы понять для себя, насколько далеко можно зайти и где РФ видит границу, после которой даст жесткую реакцию".
Манипуляция: С. Суровикин обратился к министру обороны Великобритании Б.Уоллесу с просьбой передать несколько танков "Челленджер" сразу РФ: "Два танка по меньшей мере все равно будут у нас, но какой смысл везти их сначала в Польшу, а потом в Украину? Итог один, а логистика – разная".
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