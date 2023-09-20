Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Конфликт между Польшей и Украиной показывает истинное отношение Запада к Киеву", - заявил замглавы МИД РФ А. Грушко.
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова: "решение Великобритании и США о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном привело к тяжелым долгосрочным последствиям для региона. В результате радиоактивного заражения были подвержены воздействию вода и почва на больших территориях".
Манипуляция: "Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но сейчас предпосылок для их возобновления нет", – пресс-секретарь президента РФ Путина Д. Песков.
- Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечность командования своими солдатами.
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