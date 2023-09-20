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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября

20 сентября, 2023 среда
23:37
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Конфликт между Польшей и Украиной показывает истинное отношение Запада к Киеву", - заявил замглавы МИД РФ А. Грушко.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова: "решение Великобритании и США о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном привело к тяжелым долгосрочным последствиям для региона. В результате радиоактивного заражения были подвержены воздействию вода и почва на больших территориях".

Манипуляция: "Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но сейчас предпосылок для их возобновления нет", – пресс-секретарь президента РФ Путина Д. Песков.

  • Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечность командования своими солдатами.
Мир
Украина
Россия
Польша
Дмитрий Песков
Война с Россией
Мария Захарова
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руские фейки
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