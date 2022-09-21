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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября

21 сентября, 2022 среда
00:17
война с Россией Денис Пушилин

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Т.н. глава ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил: "Я думаю, что здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц".

Фейк: Российские СМИ сообщили: "российские солдаты обнаружили танк противника, экипаж которого сигнализировал о сдаче в плен – поднял ствол и начал вращать башню. Учитывая заваренные на танке люки, внутри оказался полностью замурованный экипаж… так руководство ВСУ бросило военных на погибель".

Манипуляция: Российская социологическая компания ИНСОМАР обнародовала результаты "телефонного опроса" жителей ТОТ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по вопросу территориальной принадлежности регионов: "большинство респондентов (80-91%) хотят видеть свой регион в составе России".

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