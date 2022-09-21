Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Т.н. глава ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил: "Я думаю, что здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц".

Фейк: Российские СМИ сообщили: "российские солдаты обнаружили танк противника, экипаж которого сигнализировал о сдаче в плен – поднял ствол и начал вращать башню. Учитывая заваренные на танке люки, внутри оказался полностью замурованный экипаж… так руководство ВСУ бросило военных на погибель".

Манипуляция: Российская социологическая компания ИНСОМАР обнародовала результаты "телефонного опроса" жителей ТОТ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по вопросу территориальной принадлежности регионов: "большинство респондентов (80-91%) хотят видеть свой регион в составе России".

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