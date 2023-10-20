Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "европейцы сами пытаются убедить, что Украина якобы победит на поле боя".

Манипуляция: "Участвуя в поставках оружия Израилю и Украине, Вашингтон ставит во главу угла зарабатывание денег, а не благосостояние собственных граждан", - сказал российский эксперт К. Шадров.

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "МИ-6 рекомендуют Офису Президента готовиться к затяжному противостоянию на Ближнем Востоке с возможной эскалацией конфликта. По мнению британской разведки, вопрос войны в Украине пойдет на второй план для Запада и НАТО, а следовательно, необходимо переформатировать внешнеполитический трек и снизить планку ожиданий".