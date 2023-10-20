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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября

20 октября, 2023 пятница
23:37
Общество Лавров

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "европейцы сами пытаются убедить, что Украина якобы победит на поле боя".

Манипуляция: "Участвуя в поставках оружия Израилю и Украине, Вашингтон ставит во главу угла зарабатывание денег, а не благосостояние собственных граждан", - сказал российский эксперт К. Шадров.

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "МИ-6 рекомендуют Офису Президента готовиться к затяжному противостоянию на Ближнем Востоке с возможной эскалацией конфликта. По мнению британской разведки, вопрос войны в Украине пойдет на второй план для Запада и НАТО, а следовательно, необходимо переформатировать внешнеполитический трек и снизить планку ожиданий".

  • 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
Мир
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