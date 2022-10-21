Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "веерные отключения электроэнергии и блекаут – это фейк В.Зеленского с целью прекращения ударов по энергосистеме и вызова сострадания Западу… с целью увеличения поставок оружия, а также пересмотра цены за электроэнергию, которую Украина экспортирует в ЕС".

Фейк: Российские СМИ распространяют новость о том, что "В. Зеленский опубликовал книгу "Моя борьба". Стилистически обертка книги напоминает книгу А.Гитлера Mein Kampf, фото которой также приобщают к сообщениям. Однако книги В.Зеленского с таким названием не существует, а на подделку сразу указывают две ошибки в фамилии Президента Украины.

Манипуляция: В МИД России заявили: "ведущие итальянские СМИ продолжают прорабатывать свое население в русле установок киевской пропаганды. Тем самым рядовые жители страны лишаются права на критический анализ информации о ситуации в Украине, в т.ч. из зоны конфликта".

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