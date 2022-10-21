Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "веерные отключения электроэнергии и блекаут – это фейк В.Зеленского с целью прекращения ударов по энергосистеме и вызова сострадания Западу… с целью увеличения поставок оружия, а также пересмотра цены за электроэнергию, которую Украина экспортирует в ЕС".
Фейк: Российские СМИ распространяют новость о том, что "В. Зеленский опубликовал книгу "Моя борьба". Стилистически обертка книги напоминает книгу А.Гитлера Mein Kampf, фото которой также приобщают к сообщениям. Однако книги В.Зеленского с таким названием не существует, а на подделку сразу указывают две ошибки в фамилии Президента Украины.
Манипуляция: В МИД России заявили: "ведущие итальянские СМИ продолжают прорабатывать свое население в русле установок киевской пропаганды. Тем самым рядовые жители страны лишаются права на критический анализ информации о ситуации в Украине, в т.ч. из зоны конфликта".
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