Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В МО РФ сообщили: "вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заменяли автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и цинично обвинить из России в неизбирательных ударах по важным объектам гражданской инфраструктуры".



Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "в Краматорске Донецкой области в детской поликлинике оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, а в подвальных помещениях содержатся персонал поликлиники и тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые".

Манипуляция: Ряд российских медиа назвали фейком сообщения агентства Reuters о том, что власти США планируют передать Украине современные противокорабельные ракеты "Гарпун" и Naval Strike Missile, аргументируя это тем, что США пока не одобряли решение о поставках Украине этого вооружения.

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