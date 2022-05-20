Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В МО РФ сообщили: "вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заменяли автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и цинично обвинить из России в неизбирательных ударах по важным объектам гражданской инфраструктуры".
Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "в Краматорске Донецкой области в детской поликлинике оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, а в подвальных помещениях содержатся персонал поликлиники и тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые".
Манипуляция: Ряд российских медиа назвали фейком сообщения агентства Reuters о том, что власти США планируют передать Украине современные противокорабельные ракеты "Гарпун" и Naval Strike Missile, аргументируя это тем, что США пока не одобряли решение о поставках Украине этого вооружения.
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