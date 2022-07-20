Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 20 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "Запад занял ведущие позиции в мире вследствие ограбления других народов и сейчас не может предложить свою модель будущего, [поэтому] в мировой истории наступает новая эпоха, когда высокую динамику роста могут показать только действительно суверенные государства" .
Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "вооружая Украину, США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, в то время как Украине не разрешат вести переговоры с РФ, ее удерживают от каких-либо конструктивных шагов".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в городской больнице Константиновки националисты оборудовали опорные пункты, на прилегающей территории размещена артиллерия, в помещениях медучреждения неонацисты под предлогом обеспечения безопасности содержат персонал и пациентов, используя их как "живой щит".
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