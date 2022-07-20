Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 20 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "Запад занял ведущие позиции в мире вследствие ограбления других народов и сейчас не может предложить свою модель будущего, [поэтому] в мировой истории наступает новая эпоха, когда высокую динамику роста могут показать только действительно суверенные государства" .



Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "вооружая Украину, США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, в то время как Украине не разрешат вести переговоры с РФ, ее удерживают от каких-либо конструктивных шагов".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в городской больнице Константиновки националисты оборудовали опорные пункты, на прилегающей территории размещена артиллерия, в помещениях медучреждения неонацисты под предлогом обеспечения безопасности содержат персонал и пациентов, используя их как "живой щит".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb