Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "ВСУ при попытке прорыва российской обороны могут потерять почти все наземные силы… У Киева уже есть или скоро будет достаточно ресурсов для атаки на нескольких направлениях: вероятно, северном и южном", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на российского военного аналитика А. Леонкова.

Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций, избрав как боевое острие киевский нацистский режим, накачивая его новым вооружением".

Фейк: "Гитлеровцы выбрали название "Катынь" для обвинения СРС в расстреле польских офицеров потому, что этот топоним созвучен с польским словом "палач". В этом названии для поляков было заложено, что есть палачи и жертвы. Такой же прием был использован и с Бучей, поскольку слово "Буча" созвучно с англоязычным словом "butcher" - мясник", - заявила директор одного из российских научных центров А. Корнилова.