Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 20 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "ВСУ при попытке прорыва российской обороны могут потерять почти все наземные силы… У Киева уже есть или скоро будет достаточно ресурсов для атаки на нескольких направлениях: вероятно, северном и южном", – сообщили СМИ РФ со ссылкой на российского военного аналитика А. Леонкова.
Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций, избрав как боевое острие киевский нацистский режим, накачивая его новым вооружением".
Фейк: "Гитлеровцы выбрали название "Катынь" для обвинения СРС в расстреле польских офицеров потому, что этот топоним созвучен с польским словом "палач". В этом названии для поляков было заложено, что есть палачи и жертвы. Такой же прием был использован и с Бучей, поскольку слово "Буча" созвучно с англоязычным словом "butcher" - мясник", - заявила директор одного из российских научных центров А. Корнилова.
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