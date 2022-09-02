Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 2 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 2 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Заместитель главы МИД РФ С. Рябков заявил: "США от превращения в сторону конфликта в Украине отделяет тончайшую грань. Предостерегаем Вашингтон от провокаций и поставок Украине дальнобойных систем, это путь в никуда".
Фейк: Президент России В. Путин рассказал российским ученикам о собственном видении знаний школьников по временно оккупированным территориям, которые обучались по украинским программам: "[они] думают, что Крымский мост – фейк, а Россия и Украина никогда не были в едином государстве".
Манипуляция: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "украинские власти лгут, что с РФ, прикрываясь энергообъектами, ведут обстрел ВСУ с артсистем. Ответственно заявляю, что тяжелого вооружения на территории Запорожской АЭС мы не имеем. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЕ убедится лично… в случае дальнейших провокаций вся ответственность за чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти".
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