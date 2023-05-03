Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Комментируя пожар в одесском Доме профсоюзов, МИД РФ заявил: "Американские власти до сих пор не осудили преступлений украинских фашистских молодчиков. Не только закрыли глаза на этот акт геноцида, но и чествуют неонацистов, поднявших голову. С почестями принимают головорезов".

Фейк: В русском Белгороде начали появляться объявления, где жителей просят не кормить местных птиц, в частности голубей, поскольку они могут быть выращены в "харьковских биолабораториях".

Дезинформация: "Восстановительные работы в "новых регионах" ведутся в высоком темпе, уже есть результаты, но еще многое предстоит сделать… Планы развития экономики новых регионов будут обсуждаться на ближайших совещаниях с чиновниками", - заявил президент РФ В. Путин.