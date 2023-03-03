Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что "военнослужащие ВСУ, дислоцированные в городе Бахмут, устроили стрельбу между своими подразделениями. В этом районе нет российских войск, там находятся только украинские боевики и наемники".

Дезинформация: Харьковский коллаборант В. Ганчев заявил: "Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска. ... Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан".

Манипуляция: Заместитель постпреда РФ при ООН Д. Полянский заявил, что "РФ не намерен использовать ядерное оружие в связи с ситуацией в Украине. …С военной точки зрения в этом нет никакого смысла".