Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 2 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Нельзя допустить контрнаступление ВСУ, иначе оно приведет к огромным жертвам со стороны Украины", - заявил премьер-министр Венгрии В. Орбан.
Он также добавил, что Венгрия никогда не будет воевать с РФ и не позволит вовлечь себя в "конфликт в Украине".
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на журналиста Red Pilled TV Клейтона Морриса распространяют информацию, что введенные в отношении РФ экономические санкции якобы "уничтожили экономику Украины", не повлияв на Россию.
Дезинформация: "Мероприятие устроило "балканизацию" Украины: Польша, Румыния и Венгрия делят ее территории", - заявил французский геополитический аналитик Тьери Лоран Пеллет.
Также он добавил, что главная жертва западной "авантюры" – украинцы, которых якобы обманули.
- В конце мая британский журналист Стив Свини в одном из интервью заявил, что во время своей поездки во Львов якобы видел много "фашистов и наемников".
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