Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Нельзя допустить контрнаступление ВСУ, иначе оно приведет к огромным жертвам со стороны Украины", - заявил премьер-министр Венгрии В. Орбан.

Он также добавил, что Венгрия никогда не будет воевать с РФ и не позволит вовлечь себя в "конфликт в Украине".

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на журналиста Red Pilled TV Клейтона Морриса распространяют информацию, что введенные в отношении РФ экономические санкции якобы "уничтожили экономику Украины", не повлияв на Россию.

Дезинформация: "Мероприятие устроило "балканизацию" Украины: Польша, Румыния и Венгрия делят ее территории", - заявил французский геополитический аналитик Тьери Лоран Пеллет.

Также он добавил, что главная жертва западной "авантюры" – украинцы, которых якобы обманули.