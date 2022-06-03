Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 2 июня россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в Зеленодольске боевики националистических формирований силой удерживают мирных жителей, а все попытки уехать из города прекращаются физическим насилием. Вырваться из заблокированного националистами населенного пункта почти невозможно".

Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил: "продолжение поставок оружия Киеву нанесет больше страданий самой Украине, которая является инструментом стран-поставщиков", поскольку "цели российской операции будут достигнуты. Поэтому использование иностранного оружия только усугубит ситуацию для Украины".



Манипуляция: Заместитель главы минобороны РФ А.Фомин сообщил заместителю генсека ООН Мартину Гриффитсу о гуманитарной ситуации в Украине и заявил, что "продовольственный кризис связан с санкциями США и Запада в отношении России".

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