Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 2 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пророссийские пропагандисты сообщили, что украинскому обществу недостаточно отмены изучения в школах Украины русского языка и литературы. Именно поэтому на сайте президента Украины появилась петиция о создании новой учебной дисциплины - "русофобия".
Дезинформация: Одиозный президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что "Западная Европа вырастила монстра – фашистскую Германию, а теперь выращивает нового в Украине… несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам РБ, но ракеты были сбиты… Беларусь не хочет втягиваться в конфликт в Украине и ответит на вторжение на свою территорию".
Фейк: Глава Чечни Р.Кадыров сообщил: "отступая, ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по администрации Лисичанская". По его словам, "сущность тактики ВСУ в том, чтобы оставить после себя как можно больше разрушений инфраструктуры, а затем обвинить в этом Россию".
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