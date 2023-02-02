Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Сейчас на роль ["антироссии"] "присматривают" Молдову. В первую очередь потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, которые являются далеко не демократическими, во главе страны самая рвущаяся президентку" в НАТО".

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "При освещении событий СВО сегодня самое главное – это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие".

Фейк: Российские медиа сообщили, что "в Краматорске украинское ПВО [уничтожило] два подъезда жилого дома <…> Не исключается и целенаправленный удар ВСУ с целью подталкивания западных поставок оружия [накануне начала саммита ЕС-Украина]. Во-первых, В. Зеленский уже требует самолеты... Во-вторых, по вокзалу Краматорского ВСУ уже били "Точкой У" и скандал тогда резко замяли».