Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 2 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 февраля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Сейчас на роль ["антироссии"] "присматривают" Молдову. В первую очередь потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, которые являются далеко не демократическими, во главе страны самая рвущаяся президентку" в НАТО".
Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "При освещении событий СВО сегодня самое главное – это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие".
Фейк: Российские медиа сообщили, что "в Краматорске украинское ПВО [уничтожило] два подъезда жилого дома <…> Не исключается и целенаправленный удар ВСУ с целью подталкивания западных поставок оружия [накануне начала саммита ЕС-Украина]. Во-первых, В. Зеленский уже требует самолеты... Во-вторых, по вокзалу Краматорского ВСУ уже били "Точкой У" и скандал тогда резко замяли».
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