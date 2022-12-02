Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 2 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 декабря россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что "после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских войск в Вооруженных силах Украины выросло количество дезертиров".
Дезинформация: Постоянный представитель РФ при Организации по запрету химического оружия А. Шульгин заявил, что РФ располагает информацией, что контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине. Также он назвал угрозу применения химического оружия в Украине "сформированной и хранящейся".
Манипуляция: В ответ на идею создания "спецтрибунала для России" в МИД РФ заявили, что "Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил преступления украинских националистов... Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно умалчивает их".
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