Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 2 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 2 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: После одиозного заявления заместителя председателя совбеза РФ Д. Медведева о том, что "Грузия и Казахстан должны стать частью РФ", в аппарате РБ сообщили, что "учетную запись политика сломали злоумышленники и именно они опубликовали, а затем удалили три провокационных текста" .
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "администрация Байдена несет ответственность за ракетные атаки гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей… политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Оленивке и другие военные преступления в Украине вместе с Зеленским Байдена".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "вблизи н.п. Долговые националисты расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, при этом фото- и видеофиксацию якобы ударов войск РФ по гражданскому населению осуществили ВСУ".
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