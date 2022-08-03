Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 2 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: После одиозного заявления заместителя председателя совбеза РФ Д. Медведева о том, что "Грузия и Казахстан должны стать частью РФ", в аппарате РБ сообщили, что "учетную запись политика сломали злоумышленники и именно они опубликовали, а затем удалили три провокационных текста" .



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "администрация Байдена несет ответственность за ракетные атаки гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей… политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Оленивке и другие военные преступления в Украине вместе с Зеленским Байдена".

Фейк: В минобороны РФ заявили: "вблизи н.п. Долговые националисты расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, при этом фото- и видеофиксацию якобы ударов войск РФ по гражданскому населению осуществили ВСУ".

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