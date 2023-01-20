Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Херсонский коллаборант В. Сальдо заявил, что "в Соледаре вагнеровцы практически уничтожили 61-ю бригаду, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон. Воевать с россиянами оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты".

Такая информация не соответствует действительности.

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "Чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт на украинской территории, а народ сможет начать полноценное восстановление страны".

Манипуляция: Комментируя слова представителя МИД США Н.Прайса о возможности ВСУ наносить удары по территории Крыма с применением американского вооружения, посол РФ в США Антонов заявил: "Госждеп США своими словами о Крыме, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России ".

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