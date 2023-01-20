Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 19 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 января россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Херсонский коллаборант В. Сальдо заявил, что "в Соледаре вагнеровцы практически уничтожили 61-ю бригаду, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон. Воевать с россиянами оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты".
Такая информация не соответствует действительности.
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "Чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт на украинской территории, а народ сможет начать полноценное восстановление страны".
Манипуляция: Комментируя слова представителя МИД США Н.Прайса о возможности ВСУ наносить удары по территории Крыма с применением американского вооружения, посол РФ в США Антонов заявил: "Госждеп США своими словами о Крыме, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России ".
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