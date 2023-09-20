Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российский пропагандист В. Корнилов, ссылаясь на статью американского издания The New York Times, в своем телеграмм-канале сообщил: "Всем очевидно, что Украина сознательно истребляет население Донбасса. И так уже почти десять лет!".

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Мобилизация женщин – уже вопрос не политического решения, а времени. Готовится юридическое обоснование и PR-обеспечение этого вопроса".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова: "Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах нищий снова собирается клянчить деньги и оружие у своих американских хозяев".