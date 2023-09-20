Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российский пропагандист В. Корнилов, ссылаясь на статью американского издания The New York Times, в своем телеграмм-канале сообщил: "Всем очевидно, что Украина сознательно истребляет население Донбасса. И так уже почти десять лет!".
Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Мобилизация женщин – уже вопрос не политического решения, а времени. Готовится юридическое обоснование и PR-обеспечение этого вопроса".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова: "Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах нищий снова собирается клянчить деньги и оружие у своих американских хозяев".
- Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечное отношение командования к своим солдатам.
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