Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация : Пресс-секретарь МИД РФ Н. Захарова заявила, что "через десятилетия [после трагедии Бабьего Яра], в 2014 г. к власти в Украине в результате вооруженного антиконституционного госпереворота пришли силы, которые открыто проповедуют идеи национальной исключительности и возвеличивают тех фашистских приспешников, которые были причастны к казням сотен тысяч человек".
Манипуляция : Посол России в Италии С. Разов заявил: "Руководство Италии утвердило уже пять пакетов военной помощи Украине, однако в итальянском обществе есть немалые сомнения в целесообразности накачивания киевского режима оружием, усиливаются пацифистские настроения".
Дезинформация : В МИД России заявили: "Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые могли бы окончательно развеять сомнения…"
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