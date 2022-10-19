Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация : Пресс-секретарь МИД РФ Н. Захарова заявила, что "через десятилетия [после трагедии Бабьего Яра], в 2014 г. к власти в Украине в результате вооруженного антиконституционного госпереворота пришли силы, которые открыто проповедуют идеи национальной исключительности и возвеличивают тех фашистских приспешников, которые были причастны к казням сотен тысяч человек".

Манипуляция : Посол России в Италии С. Разов заявил: "Руководство Италии утвердило уже пять пакетов военной помощи Украине, однако в итальянском обществе есть немалые сомнения в целесообразности накачивания киевского режима оружием, усиливаются пацифистские настроения".

Дезинформация : В МИД России заявили: "Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые могли бы окончательно развеять сомнения…"

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