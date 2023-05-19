Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 19 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В ФСБ РФ заявили: "радиоактивное облако надвигается из Украины в Западную Европу. Рост радиации уже зафиксирован в Польше. Облако возникло после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленным Киеву".
Манипуляция: Комментируя очередной саммит Совета Европы, в МЗФ РФ заявили: "Тем, кто занимается правами человека, не мешало бы для начала посетить "Аллею ангелов" в Донецке. Лично убедиться в "эффективности" оружия, которое поставляют правительства, помогающие украинским нацистам" чинить расправы над мирным населением и нашими детьми".
Дезинформация: Слава Украине!" – это эстонско-украинская неправительственная организация, которая собирала деньги с доверчивых эстонцев якобы для украинской армии, а на самом деле… просто забирала все пожертвования себе в карман", – заявила представитель российского МИД Захарова.
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